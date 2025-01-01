Меню
Александр Миндадзе
Награды
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Окно в Европу 2021
Осенние премьеры
Победитель
ММКФ 2015
Приз выходного дня «Коммерсанта»
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2003
Лучший сценарий
Победитель
Берлинале 2011
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2007
Полнометражный фильм
Номинант
