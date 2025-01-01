Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Джеймс Бэдж Дэйл
Награды
Награды и номинации Джеймс Бэдж Дэйл
James Badge Dale
О персоне
Фильмография
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джеймс Бэдж Дэйл
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667