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Рождение стыда. Терапевтическая драма о вынашивании травмы. Новый фильм Ксении Зуевой («Близкие», «Вмешательство»), вошедший в конкурсную программу «Русских премьер» 48-го Московского международного кинофестиваля, говорит о том, о чем обычно принято молчать. Героиня ее фильма «Хрупкость. Выдумщица» переживает тяжелую форму послеродовой депрессии, что делает долгожданное материнство невыносимым. За десятилетний период работы Ксения Зуева снискала славу одного из самых неудобных режиссеров (что можно…