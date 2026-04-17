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Постер фильма Хрупкость. Выдумщица
Киноафиша Фильмы Хрупкость. Выдумщица

Хрупкость. Выдумщица

, 2026
Хрупкость. Выдумщица
Россия / драма
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Постер фильма Хрупкость. Выдумщица
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О фильме

Рената и Эдуард – благополучная семейная пара. Они ждут ребёнка. Идиллию их жизни нарушают внезапные необъяснимые изменения в личности Ренаты. Всё окончательно меняется, когда она не испытывает чувств и материнского инстинкта к их появившемуся на свет сыну.

В ролях

Евгения Соляных
Андрей Гусев
Андрей Гусев
Наталья Павленкова
Наталья Павленкова
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Денис Котельников
Режиссер Ксения Зуева
Сценарист Ксения Зуева
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 17 апреля 2026
Другие названия
Khrupkost. Vydumshchitsa, Khrupkost. Vydumschitsa

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 22 апреля 2026

Наша рецензия

Рождение стыда. Терапевтическая драма о вынашивании травмы. Новый фильм Ксении Зуевой («Близкие», «Вмешательство»), вошедший в конкурсную программу «Русских премьер» 48-го Московского международного кинофестиваля, говорит о том, о чем обычно принято молчать. Героиня ее фильма «Хрупкость. Выдумщица» переживает тяжелую форму послеродовой депрессии, что делает долгожданное материнство невыносимым. За десятилетний период работы Ксения Зуева снискала славу одного из самых неудобных режиссеров (что можно…

Отзывы о фильме

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