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Киноафиша Сериалы Враги

Враги ( - …)

Vragi 18+
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Семья Телегиных закончила стройку мечты – в глухой деревне недалеко от Ельца, на месте старой родительской дачи, возведен модный современный барнхаус. Ради этого Игорю, специалисту в сфере айти, и его жене Дарье, практикующему психологу, пришлось влезть в долги, но другого выхода не было – врачи рекомендовали их сыну с иммунным заболеванием жить в экологически чистой местности.  Лес, речка рядом, бегающие по участку ёжики – новый дом кажется Телегиным раем земным, но есть и минусы. Часто вырубают свет, скорую из района ждать часами, но главная проблема – соседи. Кулешовы живут в этой деревне, кажется, от начала времен. Тамара Кулешова – патриарх семейства, тянет на себе умирающее хозяйство, полусумасшедшего деда, старшего сына, отбывающего третий срок, и младшего, который перебивается разовыми заработками. Москвичи, поставившие рядом со старым деревенским домом Кулешовых свою выпендрёжную дачу, сразу как кость в горле для аборигенов.  Бытовое хамство постепенно перерастает в скрытую вражду, а потом и в открытое противостояние. 

В ролях
В ролях
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Любовь Аксёнова
Любовь Аксёнова
Дмитрий Ендальцев
Дмитрий Ендальцев
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Анастасия Имамова
Илья Исаев
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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