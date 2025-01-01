Семья Телегиных закончила стройку мечты – в глухой деревне недалеко от Ельца, на месте старой родительской дачи, возведен модный современный барнхаус. Ради этого Игорю, специалисту в сфере айти, и его жене Дарье, практикующему психологу, пришлось влезть в долги, но другого выхода не было – врачи рекомендовали их сыну с иммунным заболеванием жить в экологически чистой местности. Лес, речка рядом, бегающие по участку ёжики – новый дом кажется Телегиным раем земным, но есть и минусы. Часто вырубают свет, скорую из района ждать часами, но главная проблема – соседи. Кулешовы живут в этой деревне, кажется, от начала времен. Тамара Кулешова – патриарх семейства, тянет на себе умирающее хозяйство, полусумасшедшего деда, старшего сына, отбывающего третий срок, и младшего, который перебивается разовыми заработками. Москвичи, поставившие рядом со старым деревенским домом Кулешовых свою выпендрёжную дачу, сразу как кость в горле для аборигенов. Бытовое хамство постепенно перерастает в скрытую вражду, а потом и в открытое противостояние.