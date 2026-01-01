Спектакль Блеск и пепел

Блеск и пепел
История одной русской ювелирной династии в 2-х действиях
Театр им. Вахтангова 16+
О спектакле

Премьера спектакля «Блеск и пепел» в Театре им. Вахтангова

Спектакль переносит зрителей в Россию между двух революций — 1905-1917 годы. Здесь сосредоточены два мира, одна мастерская и одна семья.

Динамика этой эпохи передается через знаменитые произведения искусства. В 1906 году было создано самое большое из яйца Фаберже Императорской серии — «Московский Кремль», а в 1915 — «Чёрный квадрат» Казимира Малевича.

Павел Кутейников, гений русского ювелирного искусства, верит, что его хрупкие творения из сверкающего металла и драгоценностей переживут века. Он убежден, что красота всегда лежит в основании мира. Сыновья Кутейникова впитали веру отца с детства, но, как дети революционного времени, каждый из них по-своему переживает драму расколовшегося «Серебряного века».

Раздор проникает в дом Кутейниковых. Отец и сыновья спорят не о деньгах и политике, а о красоте, в которой продолжают искать опору в лихие времена. Где же истинная красота: в блеске золота или пламени мирового пожара?

Режиссерская интерпретация

Анатолий Шульев, автор идеи и режиссёр:

«Наш спектакль не о том, «как это было». Скорее, мы ведём диалог с историей, всматриваясь в эпоху, где в горниле революций и войн проверялось на прочность всё: семейные узы, личные идеалы, любовь, вера, преданность и мастерство.

Начало XX века — это эпоха тотального самоутверждения человека, бескомпромиссного фанатизма и жизнетворчества. Страна перерождалась, мир неузнаваемо менялся, а человечество искало рай, сидя на пороховой бочке. В этом обжигающем времени много рифм с нашей современностью: кризис веры, морали и традиционных ценностей, а также разобщенность и нарастание угроз, связанных с оружием массового поражения.

Современные параллели

Предреволюционная Россия 1917 года очень напоминает сегодняшний мир со всеми его противоречиями и стремительно меняющимся временем. Как же сохранить в этом мире себя, свою семью, веру в человека, любовь и красоту?

Режиссер
Анатолий Шульев
В ролях
Виктор Сухоруков
Ирина Купченко
Василий Симонов
Владимир Гуськов
Александр Галочкин

Июнь
3 июня среда
19:00
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
от 2000 ₽
16 июня вторник
19:00
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
от 2000 ₽
21 июня воскресенье
19:00
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
от 2000 ₽

