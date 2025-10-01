Александра Бортич участвует в подпольном казино в трейлере сериала «Нам покер»

Меню
1 октября 2025 13:22
Шоу стартует 23 октября.

Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер комедийно-криминального сериала «Нам покер».

В центре сюжета — друзья Витя (Артем Кошман), Ега (Тимофей Елецкий) и Бек (Улан Адамбаев), которые решают организовать в своей квартире казино. Сначала дурашливая игра в подпольных бизнесменов кажется им веселой, но вскоре дело приобретает серьезный оборот, когда один из клиентов оказывается сотрудником ОБЭП. Оперативник ставит парням ультиматум: либо его берут в долю, либо ребята отправляются за решетку. Трио друзей вынуждены расширять свой игорный бизнес, который со временем превращается в подпольную империю.

Актерский состав дополнили Александра Бортич, Сабина Ахмедова, Петр Скворцов и Даша Верещагина. Режиссер — Рустам Ильясов. Над сценарием работали Арсений Ванин и Артем Скуба.

Премьера дебютной серии состоялась в июне на фестивале сериалов «Пилот». Примечательно, что в связи с проектом был создан специальный ресурс для помощи людям, страдающим лудоманией — Намнепокер.рф. Согласно данным ВОЗ, во всем мире эта пагубная зависимость свойственна 350 млн человек. Миссия Намнепокер.рф — помочь людям понять, когда развлечение превращается в саморазрушение, а также помочь найти выход из тяжелой ситуации.

Фото: Онлайн-кинотеатр Wink
