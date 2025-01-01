Меню
Отцы и дети
Билеты от 1000₽
Киноафиша Отцы и дети

Спектакль Отцы и дети

Постановка
Театр Наций 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Спектакль «Отцы и дети» в Государственном театре наций

На сцене Государственного театра наций состоится постановка по знаменитому роману Ивана Тургенева «Отцы и дети». В центре сюжета — Евгений Базаров, молодой человек, открыто отрицающий консервативные устои дворянского общества. Это классическое произведение будет переосмыслено в контексте эпохи перестройки, что позволит выявить современные параллели в отношениях между поколениями.

Современный взгляд на классическое произведение

Режиссёр Семен Серзин, ученик Вениамина Фильштинского и создатель «Невидимого театра», перенёс действие романа в 1980-е годы: «Это то время, из которого произошло мое поколение, и оно мощно резонирует с литературным первоисточником», — отмечает он. По его словам, ключевым моментом постановки является обсуждение не только противостояния отцов и дочерей, но и различий в восприятии будущего, основанных на жизненном опыте.

Вдохновение и культурные отсылки

Семен Серзин обогащает спектакль элементами, заимствованными из культового кинематографа конца 1980-х. В числе его вдохновений — фильмы «Асса» Сергея Соловьева и «Легко ли быть молодым?» Юриса Подниекса, а также работы известных рок-музыкантов, таких как Александр Башлачев и Егор Летов. Эти отсылки помогают глубже понять контекст времени и проблемы, рассматриваемые в спектакле.

Первое выступление Серзина на новой сцене

«Отцы и дети» станет первой работой Семена Серзина на сцене Театра Наций. Режиссёр известен как один из самых ярких представителей своего поколения и обладатель множества наград. Его постановки, такие как фильмы «Человек из Подольска» и «Похожий человек», получили признание как на родине, так и за её пределами.

Спектакль будет интересен тем, кто ценит глубокие психологические портреты и семейные драмы. Не упустите возможность увидеть уникальную интерпретацию классики на сцене театра, где история соединяется с современной реальностью.

Режиссер
Семен Серзин
Семен Серзин
В ролях
Семен Серзин
Семен Серзин
Сергей Волков
Сергей Волков
Геннадий Блинов
Иван Мулин
Иван Мулин
Владимир Майзингер
Владимир Майзингер

Купить билет на спектакль Отцы и дети

Помощь с билетами
Январь
14 января среда
19:00
Театр Наций Москва, Петровский пер., 3
от 1000 ₽
15 января четверг
19:00
Театр Наций Москва, Петровский пер., 3
от 1000 ₽

Фотографии

