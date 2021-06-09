«Хозяин»: Рецензия Киноафиши

В небольшом американском городке начинают пропадать дети и подростки. Полиция оказывается бессильна и постоянно топчется в тупике без единой улики. В это время местный парень на все руки, Бадди, пытается решить свои проблемы с деньгами, чтобы прокормить семью. Поиски приводят его в дом на окраине, принадлежащий бывшему морпеху Уолтеру и его немного странной жене. Дело на первый взгляд очень простое — починить забор. Но ураган, начавшийся раньше времени, не позволяет ему закончить работу и уехать к себе. Довольно неожиданно хозяин дома предлагает парню еще одну прибыльную подработку. Ему предстоит остаться на ночь вместе с подозрительной парочкой и сделать сложный выбор. Вот только это лишь начало безумия, из которого будет очень не просто выбраться живым.

Хозяин

Дальше все идет по заветам Стивена Кинга. Не стоит искать ничего хорошего в маленьких городках. За красивым фасадом таится необъяснимое мракобесие, которое просто ждало время выйти наружу. За этой довольно узнаваемой концепцией тайн тихого места в итоге скрывается лишь сплошная обыденность. «Хозяин» даже не думает о нагнетании интриги. Все оказывается слишком прозрачно, стоит прочитать синопсис или просто посмотреть на актерский состав. Но это не мешает картине делать серьезную мину при плохой игре, бросив всю свою фантазию на нелинейное повествование.

После непродолжительного вступления, раскрывающего все карты, история переносит нас в самый конец, где Бадди находится на допросе в полицейском участке. Он, скованный страхом за собственное будущее, просто пересказывает свою безумную ночь, не оставляя темных углов или домыслов, лишь подтверждая своими словами увиденное. Остается только понять, как ему удалось выбраться и получится ли убедить полицейских в его невиновности, но разбираться в этих хитросплетениях нет большого желания.

«Хозяин» ощущается дешевым триллером с полутемным домом и редкими вспышками грома за окном. Большую часть времени нам предлагают наблюдать за скучными диалогами и минимумом действий, так и не создавая необходимый саспенс. На фоне не состоявшегося триллера слишком заметны недоработки в образах главных злодеев. Они выглядят карикатурными безумцами, но все равно вписываются в привычную нам реальность, требуя деталей и мотивации. Как они стали такими? Почему до сих пор вместе? Недосказанности не превращаются в интересные намеки, оставляя ключевой особенностью лишь бесконечные кривляния.

Хозяин

Это не мешает главной звезде – Николасу Кейджу, привычно корчащему лицо от неутомимой злости. Он единственное приятное пятно в этой картине. Тот случай, когда его игра настолько плоха, что даже хорошо. Перед нами форменный псих с военной травмой и растущей неблагодарностью к стране, бросившей своего героя. В его действиях нет никакой последовательности и логики, как будто он просто следует за первой родившейся в голове мыслью. К сожалению, Кейдж далеко не главный герой, и его появлений на экране недостаточно, чтобы по-настоящему разнообразить происходящее.

«Хозяин» — триллер, которому не удается создать напряжение. Здесь не получится переживать за судьбы героев, удивляться сюжетным поворотам, впечатляться кровавой жестокостью или поражаться запредельным безумием. Единственной работающей деталью в этом механизме становится Николас Кейдж. Большую часть времени картина предлагает преодолевать утомительные диалоги, неловкие и странные ситуации, чтобы увидеть разочаровывающий финал, так и не дающий ответов.

Фильм понравится фанатам плохой игры Николаса Кейджа и поклонникам рассказов Стивена Кинга о безумии в сокрытом маленьком городке.