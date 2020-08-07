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Постер к сериалу Маги: Истории Аркадии
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Киноафиша Сериалы Маги: Истории Аркадии
Маги: Истории Аркадии (2020 - 2020) Wizards: Tales of Arcadia 6+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

«Маги: Истории Аркадии» — это третий мультсериал из вселенной, созданной Гильермо дель Торо. В центре сюжета маг Хизердукс, ученик Мерлина, а также знакомые по «Охотникам на троллей» персонажи: Джим, Клэр, Стив, Моргунчик и Аргх. На этот раз герои окажутся в далеком прошлом, когда Мерлин еще не создал амулет света, а Моргана была просто сестрой короля Артура. Именно в эту эпоху ненависть короля вынудила Гунмара вступить в битву за мир, а добрых троллей вроде Моргунчика и Диктатуса — просто прятаться от людей. Этот анимационный сериал покажет ту самую битву, о которой впоследствии будут слагать легенды.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эмиль Хирш
Эмиль Хирш
Альфред Молина
Альфред Молина
Лина Хиди
Лина Хиди
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Джеймс Фолкнер
Джеймс Фолкнер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Маги: Истории Аркадии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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