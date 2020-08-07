«Маги: Истории Аркадии» — это третий мультсериал из вселенной, созданной Гильермо дель Торо. В центре сюжета маг Хизердукс, ученик Мерлина, а также знакомые по «Охотникам на троллей» персонажи: Джим, Клэр, Стив, Моргунчик и Аргх. На этот раз герои окажутся в далеком прошлом, когда Мерлин еще не создал амулет света, а Моргана была просто сестрой короля Артура. Именно в эту эпоху ненависть короля вынудила Гунмара вступить в битву за мир, а добрых троллей вроде Моргунчика и Диктатуса — просто прятаться от людей. Этот анимационный сериал покажет ту самую битву, о которой впоследствии будут слагать легенды.