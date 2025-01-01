Меню
Персоны
Келси Грэммер
Награды
Награды и номинации Келси Грэммера
Kelsey Grammer
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2002
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1994
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшее озвучивание
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1994
Лучший актёр в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2002
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучший актёр в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Золотая малина 2015
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
