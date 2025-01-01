Меню
Персоны
Кшиштоф Занусси
Награды и номинации Кшиштоф Занусси
Krzysztof Zanussi
О персоне
Фильмография
Новости
Каннский кинофестиваль 1980
Приз жюри
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1978
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1971
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1984
Golden Lion
Победитель
Venice TV Prize
Победитель
Best Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1982
Special Jury Prize
Победитель
Best Film
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1981
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1980
UNICEF Award - Special Mention
Победитель
AGIS Award
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2005
Лучший фильм
Номинант
ММКФ 2002
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
ММКФ 2000
Золотой Святой Георгий
Победитель
ММКФ 1989
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Берлинале 1975
Соревнование
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
