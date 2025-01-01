Меню
Эмили Уотсон
Награды
Награды и номинации Эмили Уотсон
Emily Watson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Эмили Уотсон
Оскар 1999
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1997
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2003
Лучший поцелуй
Номинант
Берлинале 2024
Лучшее исполнение второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
