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Киноафиша Новости Появилась новая информация о фильме Вуди Аллена «Счастливый случай»

Появилась новая информация о фильме Вуди Аллена «Счастливый случай»

13 февраля 2023 14:45
Появилась новая информация о фильме Вуди Аллена «Счастливый случай»

50-я лента режиссера будет в духе «Матч поинта».

Deadline поделился эксклюзивными подробностями нового фильма Вуди Аллена. Согласно предоставленной информации, картина, ранее известная как «Оса-22» (Wasp-22), теперь называется «Счастливый случай» (Coup De Chance).

Для Аллена предстоящий фильм будет нетипичным проектом. Во-первых, он полностью снят на французском языке. Во-вторых, это будет не ироничная комедия, которые он привык снимать, а нечто в духе его триллера «Матч поинта» (2005). Действие развернется в современном Париже. По жанру это будет «ядовитый» романтический триллер о страсти и насилии. В центре сюжета окажется пара старых друзей, ставших любовниками. Сначала их отношения приводят к супружеской измене, а заканчивается все убийством.

Ведущие роли в «Счастливом случае» сыграли Лу де Лааж и Нильс Шнайдер, а в остальной актерский состав вошли Валери Лемерсье, Сара Мартинс, Мельвиль Пупо, Эльза Зильберштейн, Барбара Гоэнага, Янник Шуара, Грегори Гадебуа, Уильям Надилам, Гийом де Тонкедек, Арно Вьяр и Жанна Бурно.

Фото: WestEnd Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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