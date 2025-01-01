Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Линн Шелтон Награды

Награды и номинации Линн Шелтон

Lynn Shelton
Награды и номинации Линн Шелтон
Каннский кинофестиваль 2009 Каннский кинофестиваль 2009
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or Dramatic Special
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
 Outstanding Limited Series
Номинант
Сандэнс 2009 Сандэнс 2009
Драматичный
Победитель
Драматургия
Номинант
Сандэнс 2013 Сандэнс 2013
Драматургия
Номинант
Думаете, аниме — это только для инфантильных подростков? Вот 5 сериалов, на которые залипнут даже женщины 45+
Стэйтем стал мемом: фанаты проанализировали фильмы с актером и нашли, что их объединяет
«Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку?
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
«Бакуго, это было тяжело?»: только фанатам «Моей геройской академии» под силу продолжить 5 цитат (тест)
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше