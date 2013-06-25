Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Властелин разметки - трейлер
Киноафиша Трейлеры Властелин разметки. Трейлер

Властелин разметки. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 25 июня 2013
Властелин разметки – Элвин и Лэнс проводят лето 1988 года в пустынном, выжженном пожарами лесу, занимаясь монотонной работой, перекрашивая знаки на бесконечной проселочной дороге. Лэнсу нелегко в этой глуши прожить без вечеринок и девочек, в отличие от более серьезного Элвина, который пишет страстные письма своей девушке, старшей сестре Лэнса. На протяжении этого долгого лета они встречают только одного человека — таинственного водителя грузовика, который щедро угощает их домашней выпивкой, а затем исчезает так же внезапно, как и появился.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.7 Властелин разметки
Властелин разметки драма, комедия, 2013, США
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Побег из зоопарка - дублированный трейлер 01:37
Побег из зоопарка  дублированный трейлер
Колбаса - трейлер 01:50
Колбаса  трейлер
Финник 2 - трейлер 01:37
Финник 2  трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Призрак в доспехах - дублированный трейлер (студийная банда) 01:41
Призрак в доспехах  дублированный трейлер (студийная банда)
Геля - трейлер 02:23
Геля  трейлер
Алиса в стране чудес - тизер-трейлер 01:12
Алиса в стране чудес  тизер-трейлер
Мокрячок Попай - дублированный трейлер 01:27
Мокрячок Попай  дублированный трейлер
Русалочка и морской монстр - дублированный трейлер 00:37
Русалочка и морской монстр  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше