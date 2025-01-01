Таинственная племянница султана: почему дочь Ибрагима и Хатидже была похоронена в тюрбе Хюррем

Как «Оно: Добро пожаловать в Дерри» связано с «Побегом из Шоушенка»? Кажется, HBO соединяет самые страшные миры Кинга

Этот герой был звездой «Наруто», но в сиквеле про него просто забыли: фанаты возмущены тем, как Конохамару «слили» из аниме

Новое российское фэнтези пробило в прокате первый миллиард: зрители ахают и сравнивают новинку с «Мандалорцем» (и ждут сиквел!)

До «Аркейна» был другой герой: экранизация игры с рейтингом 8,3 на IMDb стала первым великим анимационным фэнтези Netflix

В «Великолепном веке» забыли про «русский след»: как Российская империя спасла всю семью Сулеймана от страшной смерти

«Скайнет» мешает: Кэмерон нашел смешную и ироничную причину отложить выход «Терминатора 7»

НТВ подготовил подарок ко Дню народного единства: выходит две крупные премьеры (последнюю оценят фанаты Устюгова)

«Все просто»: Кэмерон оставил подсказку прямо в имени — вот что скрыто в инициалах Джона Коннора из «Терминатора»

Хороним Уилла и Оди? «Очень странные дела» закончатся кровавой резней – Дафферы подтвердили гибель важнейших персонажей