Тай Буррелл
Ty Burrell
О персоне
Фильмография
Новости
Primetime Emmy Awards 2014
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающаяся роль актера мужского пола в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
