Персоны
Сисси Спейсек
Награды
Награды и номинации Сисси Спейсек
Sissy Spacek
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1981
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2002
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1987
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1985
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1983
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1977
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1987
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 1981
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1985
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1983
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Сандэнс 2001
Драматичный
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
