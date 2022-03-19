Меню
Флирт с дьяволом - дублированный трейлер
Флирт с дьяволом. Дублированный трейлер

Флирт с дьяволом. Дублированный трейлер

Дата публикации: 3 марта 2022
Флирт с дьяволом – Богатый и разведенный Крис влюбляется в таинственную женщину по имени Скай. Вскоре после этого он, его бывшая жена и их ребёнок оказываются в ловушке — им предстоит отчаянная борьба за выживание.
Константин Самохин 19 марта 2022, 11:38
Оценка
Точно ходить не надо. Полное г.
Испорченное настроение и зря потраченные деньги.
19 марта 2022, 11:38 Ответить
Сережа Хузин 22 марта 2022, 13:20
Оценка
Фильм интересный, советую.Мне понравился
22 марта 2022, 13:20 Ответить
Weteran Mc 30 июня 2024, 00:42
Оценка
"Флирт с дьяволом" - напряжённый триллер о борьбе за выживание.
Богатый и успешный бизнесмен Крис в супермаркете знакомится со смазливой молоденькой девушкой Скай. Слово за слово и между ними начинаются отношения. Когда Крис ломает ногу, Скай соглашается стать его сиделкой. Но как оказывается, девица с милым личиком не так уж и проста, к тому же не та, за кого себя выдаёт. Да и знакомство их, как выясняется, не случайное. Озвучив свои цели, она собирается пойти даже на убийство, чтобы воплотить задуманное.
Шикарный и достойный триллер. Предсказуемый, штампованный сюжет, но всё равно смотрелось на одном дыхании. Много крови и различных сцен насилия. Во время просмотра очень хотелось, чтобы добро поскорее одержало победу над злом.
Фильм - не шедевр, но о потраченном времени не жалею.

Моя оценка: 8 из 10. 👍
30 июня 2024, 00:42 Ответить
Киноафиша.инфо 30 июня 2024, 14:12
в ответ на сообщение Weteran Mc от 30 июня 2024, 00:42
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
30 июня 2024, 14:12 Ответить
4.8 Флирт с дьяволом
Флирт с дьяволом триллер, 2022, США
