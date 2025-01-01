Меню
Брендан Глисон
Награды
Награды и номинации Брендан Глисон
Brendan Gleeson
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Брендан Глисон
Оскар 2023
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2010
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
