Киноафиша Персоны Брендан Глисон Награды

Награды и номинации Брендан Глисон

Награды и номинации Брендан Глисон
Оскар 2023 Оскар 2023
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2023 Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2010 Золотой глобус 2010
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Best Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023 Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
