Дилан МакДермотт
Награды
Награды и номинации Дилан МакДермотт
Dylan McDermott
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Дилан МакДермотт
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
