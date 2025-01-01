Теперь понятно, кто из «Мстителей» должен умереть следующим: в комиксах его судьба давно прописана

Киану Ривз в роли Константина был хорош, но почему до сих пор не сняли продолжение? 20 лет обещают — и все никак

Каким бы Т-1000 не был идеальным, у «жидкого убийцы» есть существенный минус: с ним вся маскировка — смех

Достойный сюжет уже придумали: «Назад в будущее 4» предложили снять без Майкла Дж. Фокса – его заменят нейросети

Помните теорию о том, что Шрэк сожрал собственных сыновей? В DreamWorks наконец-то показали, что стало с Фергусом и Фарклом (фото)

Лишь один ужастик за 8 лет стал популярнее на Хэллоуин, чем «Оно»: местный монстр – почти копия Пеннивайза

«Доводит до паники»: нейросеть разобрала «Ежика в тумане» по полочкам и теперь уверена, что детям мульт показывать нельзя

Двойная жизнь Шефа из «Бриллиантовой руки»: кем был главарь бандитов на самом деле – человек советский, рабочий

Снег возили с Эльбруса, а Янковскому платили по 300 тысяч в день: посчитали и выяснили, что бюджет «Аутсорса» был как у мини-блокбастера

Концовка «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос