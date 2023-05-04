Константин Хабенский делает бизнес в девяностых в трейлере сериала «Неприличные деньги»

Комедийное шоу от автора «Домашнего ареста» и «Высоцкого. Спасибо, что живой» выйдет на следующей неделе.

Канал ТНТ поделился трейлером комедийного сериала «Неприличные деньги». Центральные роли в шоу исполняют Константин Хабенский («Чемпион мира»), Федор Бондарчук («Сердце пармы»), Ксения Раппопорт («Конец света»), Павел Деревянко («Беспринципные») и Ирина Розанова («Гром: Трудное детство»)

Действие разворачивается в 1990-е годы. В центре истории — простой преподаватель провинциального института (Хабенский), решивший окунуться в криминальный мир и стать фарцовщиком. Несмотря на наличие «надежных» бизнес-схем и научную степень по экономике за плечами, его теневой бизнес вскоре превращается в настоящую катастрофу: героя грабят, из-за чего он оказывается должен большую сумму денег очень опасным кредиторам. Попав на крючок к бандитам, герой невольно становится хозяином первого в родном городке секс-шопа. Его жена (Раппопорт) тем временем устраивается на работу в ночной клуб.

Постановкой сериала занимается Пётр Буслов, наиболее известный по таким проектам, как «Домашний арест», «Окаянные дни» и «Высоцкий. Спасибо, что живой».

«Неприличные деньги» дебютируют на ТНТ в следующий понедельник, 8 мая.