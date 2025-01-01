Меню
Персоны
Ксения Раппопорт
Награды и номинации Ксения Раппопорт
Kseniya Rappoport
Награды и номинации Ксения Раппопорт
Венецианский кинофестиваль 2009
Лучшая актриса
Победитель
Кинотавр 2018
Кинотавр. Короткометражный фильм – Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России
Победитель
Кинотавр. Короткометражный фильм
Номинант
ММКФ 2013
Верю. Константин Станиславский
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2008
Лучшая актриса
Победитель
