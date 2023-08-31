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Срок времени
5.0
Срок времени
, 2023
L'ordine del tempo
Бельгия, Италия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
5.0
В ролях
Клаудия Джерини
Elsa
Рихард Заммель
Viktor
Анхела Молина
Suor Raffaella
Алессандро Гассман
Pietro
Валентина Черви
Greta
Ксения Раппопорт
Paola
Эдоардо Лео
Enrico
Франческа Инауди
Giulia
Фабрицио Ронджоне
Jacob
Angeliqa Devi
Jasmine
Режиссер
Лилиана Кавани
Сценарист
Лилиана Кавани
,
Паоло Костелла
,
Карло Ровелли
Композитор
Венсан Каэи
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Бельгия / Италия
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
31 августа 2023
Дата выхода
13 июня 2024
Бразилия
14
31 августа 2023
Италия
6+
24 февраля 2024
Сербия
Сборы в мире
$498 118
Производство
Indiana Production
Другие названия
L'ordine del tempo, The Order of Time, A Ordem do Tempo, Porządek czasu, Protok vremena, Срок времени, 디 오더 오브 타임
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Рейтинг фильма
5.0
Оцените
10
голосов
5.1
IMDb
Обновлено 21 февраля 2024
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