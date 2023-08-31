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Постер фильма Срок времени
5.0
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5.0

Срок времени

, 2023
L'ordine del tempo
Бельгия, Италия / драма / 18+
Постер фильма Срок времени
5.0

В ролях

Клаудия Джерини
Клаудия Джерини
Elsa
Рихард Заммель
Viktor
Анхела Молина
Suor Raffaella
Алессандро Гассман
Алессандро Гассман
Pietro
Валентина Черви
Валентина Черви
Greta
Ксения Раппопорт
Ксения Раппопорт
Paola
Эдоардо Лео
Эдоардо Лео
Enrico
Франческа Инауди
Giulia
Фабрицио Ронджоне
Фабрицио Ронджоне
Jacob
Angeliqa Devi
Jasmine
Режиссер Лилиана Кавани
Сценарист Лилиана Кавани, Паоло Костелла, Карло Ровелли
Композитор Венсан Каэи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Италия
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 31 августа 2023
Дата выхода
13 июня 2024 Бразилия 14
31 августа 2023 Италия 6+
24 февраля 2024 Сербия
Сборы в мире $498 118
Производство Indiana Production
Другие названия
L'ordine del tempo, The Order of Time, A Ordem do Tempo, Porządek czasu, Protok vremena, Срок времени, 디 오더 오브 타임

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Обновлено 21 февраля 2024

Отзывы о фильме

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