Керри Вашингтон
Kerry Washington
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Золотой глобус 2017
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Live)
Победитель
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Variety Special (Live)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Золотая малина 2007
Худшая экранная пара
Победитель
MTV Movie Awards 2013
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
