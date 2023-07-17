Умерла актриса и певица Джейн Биркин

В это воскресенье, 16 июля, в Париже скончалась известная британо-французская актриса и певица Джейн Биркин. О смерти артистки сообщила газета Le Parisien. Ей было 76 лет.

Биркин родилась в Лондоне в 1946 году. Она начала свою карьеру в кино сыграв небольшие роли в фильмах «Фотоувеличение» культового режиссера Микеланджело Антониони и «Калейдоскоп» Джека Смайта. В 1968 году она приняла участие в съемках мелодрамы «Слоган» Пьера Грембла, на которых познакомилась со своим будущим творческим и романтическим партнером Сержем Генсбуром. Через год дуэт выпустил совместную музыкальную композицию Je t’aime... moi non plus, принесшую ему мировую известность.

В 1969 году Биркин исполнила одну из главных ролей в самой известной картине в своей карьере — мелодраме «Бассейн» Жака Дере. Вместе с ней в ленте снялись Ален Делон и Роми Шнайдер.

В тех же 1960-х годах Биркин переехала во Францию. В 1970-х она стала для местной публики настоящей иконой моды благодаря популяризации стиля «свингующего Лондона». Французский люксовый бренд Hermes даже выпустил линейку сумок Birkin, вдохновленную актрисой.

В 1971 году у Биркин и Генсбура родилась дочь Шарлотта Генсбур («Меланхолия»), впоследствии также ставшая известной певицей и актрисой. Пара рассталась в 1980 году, но продолжала поддерживать дружеские отношения и творческое сотрудничество.

В последующие годы Биркин была трижды удостоена номинаций на премию «Сезар» за фильмы «Пиратка» (1985), «Женщина моей жизни» (1987) и «Очаровательная проказница» (1992). Она также выпустила несколько сольных альбомов, таких как Di Doo Dah, Ex fan des sixties и Lolita Go Home. В 2007 году она сняла свой режиссерский дебют «Коробки», премьера которого состоялась на Каннском фестивале.

Биркин перенесла инсульт в 2021 году. Незадолго до смерти она сломала лопатку, что привело к отмене ее концертов. В мае этого года она также отменила серию выступлений, которые должны были состояться в Париже, объяснив это тем, что ей «нужно чуть больше отдыха, чтобы вернуть себе возможность выходить на сцену».