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The Foundling

Подкидыш, 1916

1916 / США
5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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5.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 1916
Премьера в мире 3 января 1916
Режиссер
Джон Б. О’Брайэн
В ролях
Мэри Пикфорд
Мэри Пикфорд
Эдвард Мартиндел
Мэгги Уэстон
Милдред Моррис
Марсия Харрис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Подкидыш 1 постер
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