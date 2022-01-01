Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Подкидыш
The Foundling
Подкидыш, 1916
1916 / США
5.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
5.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
1916
Премьера в мире
3 января 1916
Режиссер
Джон Б. О’Брайэн
В ролях
Мэри Пикфорд
Эдвард Мартиндел
Мэгги Уэстон
Милдред Моррис
Марсия Харрис
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
12
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось