Персоны
Мэри Пикфорд
Награды
Mary Pickford
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Мэри Пикфорд
Оскар 1976
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1930
Лучшая женская роль
Победитель
