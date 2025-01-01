Меню
Арт Карни
Награды
Награды и номинации Арт Карни
Art Carney
Награды и номинации Арт Карни
Оскар 1975
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотой глобус 1975
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1968
Special Classification of Individual Achievements
Победитель
Primetime Emmy Awards 1967
Special Classifications of Individual Achievements
Победитель
Primetime Emmy Awards 1956
Best Actor in a Supporting Role
Победитель
Best Comedian
Номинант
Primetime Emmy Awards 1955
Best Supporting Actor in a Regular Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1954
Best Series Supporting Actor
Победитель
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Guest Performer in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Single Performance by a Supporting Actor in Comedy or Drama Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1966
Special Classification of Individual Achievements
Номинант
Primetime Emmy Awards 1957
Best Supporting Performance by an Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1980
Best Actor
Победитель
Best Actor
Победитель
