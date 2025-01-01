Ньют умирает гораздо трагичнее: 3 отличия фильма «Бегущий в лабиринте» от книг Дэшнера

У этих 5 мультсериалов не было ни одного плохого сезона: шедевры вплоть до самого финала

Фильм «Властелин колец» не ответил на главный вопрос: зачем Арагорн десятилетиями жил как странник и скитался по миру?

Отсчет пошел на дни: на НТВ с новым сезоном возвращается «Акушер» — герою Панфилова придется несладко

Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»

«Не заметила, как меня захватило»: этому детективу со звездой «Невского» не зря поставили 8.1 – 16 серий увлекают не только видами Петербурга

У «Войны миров Z» уже давно есть официальное продолжение: без красавчика-Питта, но с войной зомби против вампиров

Говорил на латыни и взмывал в воздух: жуткая газетная заметка легла в основу фильма «Изгоняющий дьявола» — вот как все было на самом деле

Как раз успеем до выхода пятого сезона: топ-5 сериалов, которые точно стоит посмотреть фанатам «Очень странных дел»

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» всего за 3 серии исправили главную ошибку фильмов про Пеннивайза – и это без клоуна в кадре