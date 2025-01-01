Меню
Уильям Хёрт
Награды
Награды и номинации Уильяма Хёрта
William Hurt
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Уильяма Хёрта
Оскар 1986
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2006
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1988
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1987
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1985
Лучший актер
Победитель
Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2010
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1981
New Star of the Year in a Motion Picture - Male
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
Лучшая мужская роль
Победитель
Берлинале 2007
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Выдающийся художественный вклад
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
