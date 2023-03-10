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Киноафиша Новости Сэм Уортингтон выслеживает опасных андроидов в трейлере фантастического триллера «Больше, чем люди»

Сэм Уортингтон выслеживает опасных андроидов в трейлере фантастического триллера «Больше, чем люди»

10 марта 2023 15:54
Сэм Уортингтон выслеживает опасных андроидов в трейлере фантастического триллера «Больше, чем люди»

Вместе со звездой «Аватара» в картине сыграли актеры из «Форсажа» и «Шан-Чи».

В сети появился дебютный трейлер научно-фантастического триллера «Больше, чем люди» с именитым актерским составом. Ведущие роли сыграли Джордана Брюстер («Форсаж 9»), Сэм Уортингтон («Аватар: Путь воды»), Робби Амелл («Обитель зла: Раккун-Сити»), Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Алисия Санс («Тогда и сейчас»).

Центральная героиня истории — овдовевшая женщина по имени Фэй (Брюстер). Пытаясь пережить смерть своего мужа Эвана (Амелл), она заводит андроида-симулятора, созданного по его образу и подобию. Несмотря на внешнюю идентичность с усопшим, у Фэй не получается испытывать к машине такие же теплые чувства. Робот, в свою очередь, всячески пытается завоевать сердце вдовы и начинает вести себя подозрительно, чем привлекает внимание скептически настроенного правительственного агента по контролю за андроидами Кесслера (Уортингтон). Последний имеет футуристическое оружие и занимается отловом потенциально опасных роботов.

Режиссером выступила Эйприл Маллен («Уондер», «Хрупкие создания»). Оригинальный сценарий написал Райан Кристофер Черчилль. Российская премьера ленты намечена на 27 апреля.

Фото: Vertical Entertainment
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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