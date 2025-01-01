Меню
Берт Ланкастер
Награды
Награды и номинации Берт Ланкастер
Burt Lancaster
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Берт Ланкастер
Оскар 1961
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 1982
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1963
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1954
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1961
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1991
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1963
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1957
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучшая мужская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
Best Foreign Actor
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1962
Лучший актер
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1955
Лучший фильм
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1992
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Берлинале 1956
Лучший актер
Победитель
