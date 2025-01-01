Меню
Награды
Награды и номинации Джули Кристи
Julie Christie
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джули Кристи
Оскар 1966
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2008
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1998
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1972
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1976
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1966
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best British Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
Best British Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best British Actress
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
