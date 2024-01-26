Проблему современного опиоидного кризиса в Америке сложно преувеличить. Уже долгие годы вследствие бесконтрольного употребления опиоидных анальгетиков неуклонно продолжает расти смертность среди пациентов, принимающих эти якобы безопасные препараты. В фильме представлены точки зрения трех совершенно разных героев, которые видят ситуацию с диаметрально противоположных углов зрения. Генеральный директор фармацевтической компании, практикующий врач и пациент - у каждого из них своя правда.