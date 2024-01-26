Оповещения от Киноафиши
О фильме

Проблему современного опиоидного кризиса в Америке сложно преувеличить. Уже долгие годы вследствие бесконтрольного употребления опиоидных анальгетиков неуклонно продолжает расти смертность среди пациентов, принимающих эти якобы безопасные препараты. В фильме представлены точки зрения трех совершенно разных героев, которые видят ситуацию с диаметрально противоположных углов зрения. Генеральный директор фармацевтической компании, практикующий врач и пациент - у каждого из них своя правда.

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 27 сентября 2024
Премьера в мире 26 января 2024
Производство Hyperborea Films, LaSalle Productions, Verdi Productions
Другие названия
Junction, A Indústria do Vício, Narkokriis
Режиссер
Брайан Гринберг
Брайан Гринберг
В ролях
София Буш
София Буш
Гриффин Данн
Гриффин Данн
Джейми Чанг
Джейми Чанг
Микаэла Конлин
Микаэла Конлин
Райан Эгголд
Райан Эгголд
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
