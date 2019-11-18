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Постер к сериалу Убийство по Фрейду
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 7.5
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1 постер
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 7.5
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Киноафиша Сериалы Убийство по Фрейду
Убийство по Фрейду (2019 - …) Vienna Blood 18+
Год выпуска 2019
Страна Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность 9 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Убийство по Фрейду» — фильм о столице Австро-Венгрии начала XX века. Тогда имперский город еще не был тихим и безопасным местом с открыток. Это был центр огромного государства, куда стекались люди со всего света. С наплывом граждан участились и преступления. Раскрывать их предстоит паре непохожих друг на друга людей. С одной стороны, интеллигентный доктор Макс Либерман, учившийся у самого Зигмунда Фрейда. А с другой — матерый полицейский по имени Оскар Рейнхардт. Вместе они погрузятся в кошмарные закоулки человеческой души.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэттью Бирд
Мэттью Бирд Max Liebermann
Джессика Де Гау Amelia Lydgate
Конлет Хилл
Конлет Хилл Mendel Liebermann
Амелия Баллмор Rachel Liebermann
Шарлин МакКенна
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Убийство по Фрейду - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 3 эпизода
 
Убийство по Фрейду - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 3 эпизода
 
Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Убийство по Фрейду
Кадры из сериала
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