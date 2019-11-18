Сериал «Убийство по Фрейду» — фильм о столице Австро-Венгрии начала XX века. Тогда имперский город еще не был тихим и безопасным местом с открыток. Это был центр огромного государства, куда стекались люди со всего света. С наплывом граждан участились и преступления. Раскрывать их предстоит паре непохожих друг на друга людей. С одной стороны, интеллигентный доктор Макс Либерман, учившийся у самого Зигмунда Фрейда. А с другой — матерый полицейский по имени Оскар Рейнхардт. Вместе они погрузятся в кошмарные закоулки человеческой души.