«Разборка в Маниле»: Рецензия Киноафиши

Большой переполох в маленькой Маниле

Актёр и ветеран боевых искусств Марк Дакаскос, вдохновившись примером Сталлоне с его «Неудержимыми», решает попробовать себя в качестве режиссёра и воскресить на экране боевик, подобный тем, что производили в 90-х. Собрал он для этого, правда, состав рангом пониже, чем Шварцнеггер, Норрис, Джет Ли и Лундгрен. Зато у Дакаскоса есть россияне Невский и Дюжев, француз Оливье Грюнер, немец Маттиас Хьюз, американец Каспер Ван Дин, японец Кэри-Хироюки Тагава, а ещё представительницы прекрасного пола Тиа Каррере и Синтия Ротрок. Идея возрождения жанра пришлась по душе Невскому, Бартковяку и Мадриду, которые решили позаботиться о финансовой части, став продюсерами. Сценарий набросал Крэйг Хаманн, который не занимался этим делом уже почти 18 лет, а потому в черновом варианте отдал режиссёру. В итоге эти самые наброски, из которых не удалось создать нечто цельное, были засняты камерой, кое-как смонтированы и предоставлены на выданье зрителям.

Поскольку разрозненные кусочки сценария так и не склеились воедино, сложно назвать происходящее в фильме сюжетом. Тем не менее в этом «получилось то, что получилось» двое частных детективов, один из которых русский, а второй сексоголик, занимаются своим бизнесом в экзотической Маниле. В прошлом одного из них жестоко потрепала банда некоего «Призрака», после чего последовало отстранение от службы в ЦРУ. Но спустя два года преступник начинает орудовать на Филиппинах, и одна из его жертв обращается к главным героям за тем, чтобы они привели его к ней. Тут они и собирают интернациональную команду и отправляются в джунгли, где злодеи разбили свой лагерь.

Всё, что будет сказано далее, пропитано сладким сиропом деликатности к актёрам, наверняка понимающим, в каком комичном зрелище им довелось принять участие ради того, чтобы устроить себе небольшой отпуск на Филиппинах и поддержать хорошего друга в его начинаниях. События в фильме не то что не развиваются, а бессмысленно сменяют друг друга, откидывая в сторону общепринятую логику повествования. Что же касается диалогов, то в боевиках их обычно крайне мало, но здесь они не просто уступают место перестрелкам, погоням и взрывам, а отказываются выходить за рамки односложных предложений. Чтобы как-то заполнить хронометраж картины, между репликами присутствуют затяжные паузы, разбавляющие словесное пространство неловкостью. Судя по словам Дакаскоса, бюджет фильма составил около 3,5 миллионов долларов. Странным образом денег хватило только на то, чтобы поджечь часть филиппинских джунглей, а вот взрыв нескольких машин, к примеру, пришлось нарисовать на компьютере. Отдельного упоминания стоят также драки, в которых с непринуждённым видом и неторопливостью участвуют герои. Мужчины с лёгкостью простреливают головы женщинам, но особенно поражают злодеи, которые зачастую просто отказываются сопротивляться, а смиренно лежат и ждут, пока их схватят.

Кино вышло очень непредсказуемое, ты просто не знаешь, чего ожидать от него дальше. И это не потому, что сюжет ломает стереотипы и шаблоны, а из-за того, что в нём напрочь отсутствует логика. Какую бы сцену ни вырезать из фильма, он всё равно не пострадает по причине того, что повреждения и без того слишком серьёзные. Сама по себе идея воссоздать боевик в стиле 90-х очень благородная и заслуживающая внимания, но одного только желания и энтузиазма, на которых слеплена картина Дакаскоса, здесь недостаточно. В итоге получилось так, что все реплики, поступки персонажей, сам ход событий и всякие прочие мелочи, наподобие ярко-розовых волос Ротрок во время секретной операции в зелёных джунглях, вызывают недоумение и множество вопросов. Впрочем, как и сам фильм, рассчитанный на своеобразную аудиторию и пригодный для просмотра исключительно как комедия.

Трошина Олеся