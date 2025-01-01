Меню
Персоны
Элизабет Тейлор
Награды
Награды и номинации Элизабет Тейлор
Elizabeth Taylor
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Элизабет Тейлор
Оскар 1993
Jean Hersholt Humanitarian Award
Победитель
Оскар 1967
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1961
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 1960
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1959
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1958
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1985
Премия Сесиля Б. Де Милля
Победитель
Золотой глобус 1974
World Film Favorite - Female
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1960
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1957
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Золотой глобус 1969
World Film Favorite - Female
Номинант
Золотой глобус 1967
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1966
World Film Favorite - Female
Номинант
Золотой глобус 1961
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
Best British Actress
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
Best British Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best Foreign Actress
Номинант
Золотая малина 1995
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Берлинале 1972
Лучшая актриса
Победитель
