Персоны
Мэттью Макфейден
Награды и номинации Мэттью Макфейдена
Matthew Macfadyen
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Мэттью Макфейдена
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role on Television
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA 2010
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
