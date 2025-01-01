Меню
Райан Гослинг
Награды
Награды и номинации Райана Гослинга
Ryan Gosling
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Райана Гослинга
Оскар 2024
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2007
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2005
Лучший поцелуй
Победитель
Лучший поцелуй
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
MTV Movie Awards 2012
Лучший поцелуй
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Gut-Wrenching Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
