Саймон Пегг занимается парапсихологией в трейлере фильма «Нандор Фодор и говорящий мангуст»

Студия Paramount представила трейлер фильма «Нандор Фодор и говорящий мангуст», основанного на реальных событиях.

Действие имеет место в 1930-х годах. Главный герой — известный американский парапсихолог Нандор Фодор (Саймон Пегг), который сталкивается с крайне необычным делом: фермерское семейство Ирвинг, проживающее на острове Мэн, утверждает, что в их амбаре завелся настоящий говорящий мангуст, называющий себя Джеффом. Желая докопаться до истины, доктор вместе с помощницей Энн (Минни Драйвер) и коллегой Гарри Прайсом (Кристофер Ллойд) отправляется в удаленные владения Ирвингов и приступает к поиску этого необычного существа. Однако, как бы сильно Фодор ни пытался хоть краем глаза увидеть мангуста, животное постоянно ускользает от него.

В картине также снялись Тим Дауни, Рут Коннелл, Пол Кэй и другие актеры. Кроме того, одним из персонажей выступает знаменитый фокусник Гарри Гудини, сыгранный Эдмундом Кингсли.

Постановщиком и сценаристом ленты является Адам Сигал, наиболее известный по хоррору «Реинкарнация: Сбой системы».

Премьера «Нандора Фодора и говорящего мангуста» состоится 1 сентября.