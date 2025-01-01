Меню
Минни Драйвер
Награды
Награды и номинации Минни Драйвер
Minnie Driver
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Награды и номинации Минни Драйвер
Оскар 1998
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
