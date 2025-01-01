Меню
Награды и номинации Минни Драйвер

Награды и номинации Минни Драйвер
Оскар 1998 Оскар 1998
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998 MTV Movie & TV Awards 1998
Лучший поцелуй
Номинант
 Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
