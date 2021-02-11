«Пончары. Глобальное закругление»: Рецензия Киноафиши

Пончары – это такие милые пушистые существа, обитающие на Галапагосских островах. Каждый год эти звери проводят фестиваль цветов, но бедовые Эд и Оп своими плохо заканчивающимися проделками довели своих соплеменников до того, что те запретили брату с сестрой появляться на празднике. В надежде вернуть расположение других пончар они отправляются собирать редкие цветы, но случайно попадают в будущее, где узнают о роковом 1835 годе, когда весь их вид вымер. Тогда Эд и Оп пытаются поскорее вернуться домой и спасти пончар от исчезновения с лица земли.

Главная прелесть мультика – это, конечно, звери. Пушистые, с огромными блестящими глазами и крошечными розовыми носиками, они, кажется, дадут фору даже Бэмби. Ввиду своей формы они несколько неуклюжи, что лишь добавляет им очарования и в то же время используется как страховочная сетка для не слишком удачных шуток. Например, падающий на пол с клацаньем, подобным металлической крышке, Эд наверняка рассмешит детей, но маловероятно, что подобный гэг оценит взрослый человек. Далеко не всем удается создавать универсальную для любых возрастов мультипликацию, и этот просчет с юмором можно было бы простить создателям фильма, если бы не тот факт, что режиссер Дэвид Силверман в свое время занимался «Корпорацией монстров» и «Симпсонами». Вторые, может, и не слишком child-friendly, но вот история о малышке Бу прошла проверку временем и по-прежнему любима как детьми, так и теперь уже взрослыми, выросшими на ней, а Майк Вазовски и Салли удостоились высшей похвалы в современном digital-мире: оказались увековечены в меме (как, впрочем, и Гомер Симпсон). Велика вероятность, что пончар такой успех не ждет даже при всей их очаровательности.

Пончары. Глобальное закругление

Заставить неуверенного в себе флегматика Эда и чрезмерно энергичного сангвиника Оп проходить через все невзгоды вместе – завязка хорошо знакомая. По такой же формуле строились отношения добряка Салли и параноика Майка, такими же были Алекс и Марти в «Мадагаскаре». Список подобных дуэтов из двух антиподов можно продолжать вечно. Само собой, главная их проблема – разница характеров. Оп сначала делает, потом в лучшем случае думает, а в худшем – забывает и делает снова, но последствия ее выходок обычно разгребает Эд. В «Пончарах» забавно обыгрываются отношения любовь-ненависть между братьями и сестрами: они почти всегда заступятся друг за друга в случае беды, и никакой дозы здравомыслия не хватит, чтобы остановить их, если они что-то задумали вместе. Они же способны обидеть друг друга так, как не удастся больше никому.

За что мультик однозначно можно похвалить, так это за вкрапления из Моцарта, древнегреческой мифологии и дарвиновской теории эволюции. Исполнение сонаты №11 австрийского композитора на электрогитаре, добродушный циклоп и Дарвин, подобно двоечнику, «позаимствовавший» название для своей теории у капитана корабля, на котором путешествовал, – все это выглядит, с одной стороны, как попытка хоть немного развлечь более взрослую публику, а с другой, как надежда пробудить у детской аудитории интерес к вышеперечисленным темам. Все это подано без налета вековой пыли и менторских интонаций; упаковано так, чтобы не вызвать в маленьких зрителях отторжения, часто возникающего у них к этим темам из-за школьной подачи.

Пончары. Глобальное закругление

В целом мультик неплох, но, конечно, до заявленного в трейлере уровня «Симпсонов» совсем не дотягивает. При работе над «Пончарами» создатели явно держали в голове детскую аудиторию и почти совсем забыли о ее родителях. Зато ровно поэтому с этим мультфильмом не выйдет конфуза, который мог возникнуть у тех, кто пошел со своими отпрысками в кинотеатры на недавнюю «Душу» – об экзистенциальных проблемах здесь речи не идет, да и шуток, не до конца понятных маленьким зрителям, нет.