Энтони Эдвардс
Награды
Anthony Edwards
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Золотой глобус 1998
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 1999
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль мужского актера в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
