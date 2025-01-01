Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Оливер Стоун
Награды
Награды и номинации Оливер Стоун
Oliver Stone
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Оливер Стоун
Оскар 1990
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1987
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1979
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Оскар 1996
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1992
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2024
Золотой глаз
Номинант
Каннский кинофестиваль 2021
Золотой глаз
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучший сценарий
Победитель
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1987
Лучший режиссёр
Победитель
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучший сценарий
Победитель
Золотой глобус 1995
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Best Direction
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2022
CICT-UNESCO Enrico Fulchignoni Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1994
Grand Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 2005
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Золотая малина 1998
Худший режиссер
Номинант
Золотая малина 1986
Худший сценарий
Номинант
Берлинале 1990
Почетный Золотой Берлинский Медведь
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1987
Лучший режиссер
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2000
Золотой берлинский медведь
Номинант
ММКФ 1991
Золотой Святой Георгий
Номинант
Берлинале 1989
Лучший фильм
Номинант
Теперь понятно, кто из «Мстителей» должен умереть следующим: в комиксах его судьба давно прописана
Почему родители Тихиро превратились именно в свиней: как и все у Миядзяки, этот момент имел глубокий смысл
Уже в первые 5 минут понятно, что выключить не сможете: 3 детективных сериала с крутой интригой прямо в пилотной серии
Один из самых недооцененных хорроров со звездой «Побега из Шоушенка» вышел ровно 35 лет назад: именно с него «срисовали» Silent Hill
Достойный сюжет уже придумали: «Назад в будущее 4» предложили снять без Майкла Дж. Фокса – его заменят нейросети
«Доводит до паники»: нейросеть разобрала «Ежика в тумане» по полочкам и теперь уверена, что детям мульт показывать нельзя
«Лучше поунижаться смолоду, чтоб потом…»: только поклонники Рязанова продолжат 7/7 цитат из фильма «Жестокий романс»
Помните теорию о том, что Шрэк сожрал собственных сыновей? В DreamWorks наконец-то показали, что стало с Фергусом и Фарклом (фото)
Концовка «Мира Дикого Запада» все же увидит свет: Нолан придумал ошеломительный финал, но HBO воротит нос
«Неоригинально, но полезно»: на IMDB ругают даже «Иди и смотри», зато у этой советской военной драмы – ни единого плохого отзыва
Двойная жизнь Шефа из «Бриллиантовой руки»: кем был главарь бандитов на самом деле – человек советский, рабочий
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667