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5.3
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Too Old for Fairy Tales 3
5.3
Too Old for Fairy Tales 3
, 2026
Za duzy na bajki 3
Польша / комедия, семейный
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.3
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Мацей Кэррас
Waldek Banas
Amelia Fijałkowska
Delfina Rogalska
Patryk Siemek
Staszek Lebioda
Каролина Грушка
Teresa Banas
Дорота Колак
Mariola
Павел Домагала
Piotr
Борис Шиц
Policeman
Режиссер
Кристоффер Рас
Сценарист
Agnieszka Dabrowska
Композитор
Karim Martusewicz
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
6 марта 2026
Дата выхода
6 марта 2026
Польша
Сборы в мире
$175 358
Производство
Pokromski Studio
Другие названия
Za duzy na bajki 3, Too Old for Fairy Tales 3, Za duży na bajki 3
Еще
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
11
голосов
4.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 18 февраля 2026
Отзывы о фильме
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