Ирениуш Чоп
Ireneusz Czop
Ирениуш Чоп
Ireneusz Czop
Дата рождения
6 июля 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Плоцк, Польша
Популярные фильмы
7.6
Колоски
(2012)
7.0
Джек Стронг
(2014)
6.2
Март '68
(2022)
Фильмография Ирениуш Чоп
Бреслау
драма, криминал
2025, США/Польша
Oskar, Patka and Zloto Baltyku
Oskar, Patka i Zloto Baltyku
семейный
2025, Польша
Смотреть трейлер
Operation Pope
Zamach na papieza
драма, триллер
2025, Польша
Высокая вода
драма
2022, Польша
5.6
Детектив Бруно
Detektyw Bruno
комедия, семейный
2022, Польша
6.2
Март '68
Marzec '68
драма, исторический, мелодрама
2022, Польша
Трясина
драма, криминал, триллер
2018, Польша
5.9
Простая история об убийстве
Prosta historia o morderstwie
триллер
2016, Польша
7
Джек Стронг
Jack Strong
биография, криминал, драма
2014, Польша
7.6
Колоски
Poklosie
триллер, драма
2012, Польша / Россия / Нидерланды
Смотреть трейлер
