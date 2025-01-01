Меню
Ирениуш Чоп
Ирениуш Чоп Ireneusz Czop
Киноафиша Персоны Ирениуш Чоп

Ирениуш Чоп

Ireneusz Czop

Дата рождения
6 июля 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Плоцк, Польша

Популярные фильмы

Колоски 7.6
Колоски (2012)
Джек Стронг 7.0
Джек Стронг (2014)
Март '68 6.2
Март '68 (2022)

Фильмография Ирениуш Чоп

Жанр
Год
Все 10 Фильмы 7 Сериалы 3 Актер 10
Бреслау
Бреслау
драма, криминал 2025, США/Польша
Oskar, Patka and Zloto Baltyku
Oskar, Patka and Zloto Baltyku Oskar, Patka i Zloto Baltyku
семейный 2025, Польша
Смотреть трейлер
Operation Pope
Operation Pope Zamach na papieza
драма, триллер 2025, Польша
Высокая вода
Высокая вода
драма 2022, Польша
Детектив Бруно 5.6
Детектив Бруно Detektyw Bruno
комедия, семейный 2022, Польша
Март '68 6.2
Март '68 Marzec '68
драма, исторический, мелодрама 2022, Польша
Трясина
Трясина
драма, криминал, триллер 2018, Польша
Простая история об убийстве 5.9
Простая история об убийстве Prosta historia o morderstwie
триллер 2016, Польша
Джек Стронг 7
Джек Стронг Jack Strong
биография, криминал, драма 2014, Польша
Колоски 7.6
Колоски Poklosie
триллер, драма 2012, Польша / Россия / Нидерланды
Смотреть трейлер
