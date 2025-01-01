Меню
Персоны
Логан Лерман
Награды
Награды и номинации Логан Лерман
Logan Lerman
Награды
Награды и номинации Логан Лерман
Каннский кинофестиваль 2014
Мужское откровение
Победитель
MTV Movie Awards 2013
Summer's Biggest Teen Bad A**
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Лучший бой
Номинант
Best Breakout Star
Номинант
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
