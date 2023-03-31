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Киноафиша Новости Джеймс Ганн опроверг информацию о том, что найден актер на роль нового Супермена

Джеймс Ганн опроверг информацию о том, что найден актер на роль нового Супермена

31 марта 2023 14:22
Джеймс Ганн опроверг информацию о том, что найден актер на роль нового Супермена

Режиссер прокомментировал слухи о Логане Лермане.

Глава DC Studios Джеймс Ганн не только активно взаимодействует с фанатами в соцсетях, но еще и любит комментировать на слухи. Недавно инсайдер Грейс Рэндольф опубликовала сообщение о том, что Ганн вплотную приблизился к выбору актера на роль нового Супермена, однако кинематографист оперативно опроверг эту информацию:

«Неправда. Я пока не общался ни с кем из актеров по поводу этой роли. Сейчас я только составляю личные списки и готовлю материал для прослушиваний».

После этого Рэндольф пошла дальше и заявила, что на верхушке шорт-листа Ганна находится звезда «Перси Джексона» и «Охотников» Логан Лерман. Создатель «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц: Миссия навылет» и тут не стал молчать:

«Для протокола: я не знаю, кто это. Ребята, это не подкол в адрес актера. Я не знаю имен многих исполнителей. Теперь, когда вы объяснили мне, кто он, я узнаю его по фильмам и думаю, что он талантливый парень. Но я никогда с ним не встречался, и он никогда не упоминался в обсуждениях по поводу роли Супермена».

Ганн выступает сценаристом и режиссером нового фильма о Человеке из стали, получившего название «Супермен: Наследие». В центре сюжета окажется более молодой Кларк Кент, который пытается совмещать свое инопланетное происхождение с воспитанием в Смолвиле.

Премьера фильма состоится 11 июля 2025 года.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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