Киноафиша
Персоны
Кристофер Нолан
Награды
Награды и номинации Кристофера Нолана
Christopher Nolan
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Кристофера Нолана
Оскар 2024
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Оскар 2018
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 2011
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2002
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2024
Best Director, Motion Picture
Победитель
Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший сценарий
Номинант
BAFTA 2024
Лучший фильм
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2018
Лучший фильм
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
BAFTA 2011
Лучший фильм
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Best Director
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Best New Filmmaker
Победитель
Сандэнс 2024
Trailblazer Award
Победитель
Сандэнс 2001
Премия Уолдо Солта за сценарий
Победитель
Драматургия
Номинант
