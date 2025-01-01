Меню
Лив Шрайбер
Награды
Награды и номинации Лива Шрайбера
Liev Schreiber
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Лива Шрайбера
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2015
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2014
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Outstanding Narrator
Номинант
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучший актёр в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2005
Laterna Magica Prize
Победитель
Biografilm Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
