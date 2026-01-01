Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Награды и номинации Брендан Фрейзер
Оскар 2023
Лучшая мужская роль
Победитель
Золотой глобус 2023
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2025
TIFF Tribute Awards Honorary Chair
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2022
Актерская премия Tribute
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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